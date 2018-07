Daklozenopvang Het Kopland deelt waterflesjes uit

Dat we met deze tropische temperaturen genoeg moeten drinken, weten we. Maar hoe doe je dat als je geen huis hebt? Daklozenopvang Het Kopland in Stad deelt flesjes water uit om te voorkomen dat daklozen oververhit raken en uitdrogen.

'Wil jij ook een flesje water?', vraagt coördinator Daniël Matulessy aan een van de daklozen die in de tuin in de schaduw zit. 'Ja, lekker', zegt Christiaan. Hij pakt het flesje met beide handen aan en neemt een paar flinke slokken. 'Het is heel tof dat ze zit doen.'

Goede start van de dag

Medewerkers van Het Kopland delen de flesjes 's ochtends uit wanneer de daklozen weer de straat op gaan. 'We willen ze een goede start van de dag geven', zegt Matulessy. 'Het flesje is makkelijk mee te nemen en ze kunnen 'm bijvullen.'

De daklozen zijn blij met de actie. 'Zo'n flesje is heel welkom met dit weer', zegt een man die zijn spullen bij elkaar raapt om vervolgens de hitte in te stappen. 'Maar het is goed uit te houden hoor. Ik zit meestal in gebouwen waar de airco aan staat.'

Hoofd koel houden

Om het hoofd koel te houden gaat Christiaan vaak naar plekken waar hij kan zwemmen. 'De Hoornse Plas of Kardinge. Daar ga ik naar toe als het echt te heet is', zegt hij.

Het Kopland denkt na over extra maatregelen, nu de hitte zo lang aanhoudt. Voor de extreme kou in de winter bestaat het winterprotocol, maar voor tropische zomers zijn geen regelingen.

Voorbereid zijn

'Dit soort zomers wordt vaker voorspeld. Daar moeten we op voorbereid zijn', zegt Matulessy. Ook Christiaan vindt het een goed idee. 'De warmte is voor ons allemaal heftig, maar vooral voor de 50-plussers.'

Maar voordat het zover is, moet Christiaan het doen met zijn flesje water en de verkoeling van de zwemplassen.

