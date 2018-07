Één op de vier leden keert D66 Haren de rug toe

D66 in Haren is dit jaar een kwart van haar leden kwijtgeraakt. Dat laat secretaris Marianne Jansen van die partij weten.

Begin deze maand werd al bekend dat vier raadsleden van de partij en een commissielid de partij hebben verlaten. Zij deden dat uit onvrede over de steun die D66 in de Eerste en Tweede Kamer gaf aan de herindeling.

Herindeling als reden?

Volgens Jansen is het goed mogelijk dat de overige leden de partij om dezelfde reden de rug toekeren. Die informatie is echter alleen bij de landelijke afdeling van de partij bekend. Over het exacte aantal afmeldingen wil ze geen uitspraken doen, 'maar het gaat niet om honderden'. Jansen betreurt de leegloop.

'Hierdoor gaat honderden jaren aan ervaring verloren. Jammer, want er zitten veel betrokken leden bij, zoals de opgestapte fractieleden. Het zijn mensen die heel actief waren binnen de partij. Daarnaast komen er op dit moment ook maar weinig nieuwe leden bij.'

Begrip

Tegelijk toont Jansen ook begrip voor de opzeggers.

'Deze mensen hebben zich jarenlang ingezet voor de partij en voor de zelfstandigheid van Haren. Zij hebben zich op geen enkele manier herkend in het landelijke en provinciale standpunt van de partij.'

