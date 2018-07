Deel dit artikel:











Verwaarloosde hond weggehaald bij de eigenaar De verwaarloosde hond (Foto: Politie Ommelanden Noord/Facebook)

Een verwaarloosde hond met meerdere ontstekingen, abcessen, vlooien en huidproblemen is weggehaald bij de eigenaar in de gemeente Eemsmond. Het dier is elders ondergebracht.

De politie ging op het adres kijken, naar aanleiding van tips. De hond werd aangetroffen tussen een hoop afval. Proces verbaal De eigenaar van de hond kreeg een proces verbaal en het nadrukkelijke verzoek een dierenarts in te schakelen. In beslag genomen Toen de politie een dag later terugkwam, was dat nog niet gebeurd en werd de hond in beslag genomen. Nadat een dierenarts de hond onderzocht had, is het diero op een andere plek ondergebracht.