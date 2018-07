Dominee Klaas Pieterman gebruikt Bijbel als plantengids

De brandende braamstruik van Mozes, de vijgenboom van Adam en Eva en de acacia van Abraham: de Bijbel staat vol verwijzingen naar bekende en onbekende bloemen en planten.

In Domies Toen, de botanische tuin van Pieterburen, staan veel van deze Bijbelse bloemen en planten. De 74-jarige dominee Klaas Pieterman geeft er rondleidingen.

Liefde voor de kerk en het Groningerland

Klaas Pieterman is inmiddels jaren dominee en preekt ook nog geregeld in het Gronings. Maar behalve van de kerk is Pieterman ook erg van alles wat er groeit en bloeit op het Groningerland. Beide liefdes combineert hij bij zijn rondleidingen door Domies Toen, bijvoorbeeld komende zondagmiddag.

Mulisch las de Bijbel vanuit literair oogpunt

'Je kan de Bijbel op verschillende manieren lezen. Harry Mulisch las de Bijbel vanuit literair oogpunt. Je kan hem ook lezen met het oogpunt: wat kom ik tegen aan bomen en planten', vertelt Pieterman.

'En je komt heel veel bomen en platen tegen. Bijvoorbeeld Abraham, die komt in Kanaän en poot een acacia. Die acacia kom je ook weer tegen in het boek Exodus, daar maakt hij een altaar van acaciahout. Hier in Domies Toen staat zo'n boom.'

Psalm 137 hit dankzij Boney M

Pieterman blijft in de botanische tuin staan bij een treurwilg en draagt voor uit Psalm 137.

'Bie stromen van Babel, doar zat wie en wie reerden dou wie aan Sion dochten, aan de wilgen doar, hongen wie ons citers.'

De psalm die dankzij Boney M in 1978 een hit werd. 'Dat is het mooie,' vervolgt Pieterman. 'Dat alles van nu een verleden heeft, in de oudheid, de Middeleeuwen of de Bijbel en dat er verhalen aan vastzitten. Dat is wat ons draagt. De natuur neemt ons op en uiteindelijk komen we er als as weer in terug maar verhalen dragen ons door het leven.'

De rondleiding van Klaas Pieterman in Domies Toen in Pieterburen begint zondag om 14.00 uur.

Lees ook:

- Dominee Pieterman kruipt in de huid van een kraai