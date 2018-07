Personeel UMCG gaat 'publieksvriendelijke actie' houden

Personeel van het UMCG houdt op 14 augustus een korte demonstratie met een optocht door het ziekenhuis en een ontmoeting met UMCG-directeur Jos Aartsen.

Dat is de eerstkomende vervolgactie van vakbond FNV in de strijd voor een betere cao.

Steggelen om cao

De academische ziekenhuizen en de bonden steggelen al maanden over een nieuwe cao. De vorige liep begin dit jaar af.

De bonden vragen een loonsverhoging van 3,5 procent. Daarnaast willen ze dat personeel eerder kan stoppen met werken. De ziekenhuizen hebben een loonsverhoging van twee procent geboden.

Publieksvriendelijk

De actie van 14 augustus is nog publieksvriendelijk, zegt FNV-bestuurder Harma Schrage: 'Maar vanaf september, na de schoolvakanties plannen we stiptheidsacties. Het conflict zit nog steeds vast, we hebben al sinds mei niks meer van de ziekenhuizen gehoord.'

Lees ook:

- Actie bij UMCG: 'We doen belangrijk werk en dat mag wel beloond worden in de cao'