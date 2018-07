Extra drukte in brandwondencentrum 'door ander ritme'

Het is druk in het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis. (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het is dezer dagen druk in het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Dat heeft alles te maken met het mooie weer van de laatste weken, zegt woordvoerder Bianca Habing.

Volgens haar ontstaan ongelukken die brandwonden tot gevolg hebben vooral omdat mensen een ander ritme hebben. 'In de zomer doe je andere dingen dan anders, en ben je een beetje uit je automatisme. Dan is een ongeluk in en rondom huis snel gebeurd.'

Ernst

Op dit moment liggen er elf mensen met brandwonden in het Martini Ziekenhuis, waar het brandwondencentrum over veertien tot twintig bedden beschikt. Daarnaast behandelt het ziekenhuis ook mensen poliklinisch. De ernst van de verwondingen varieert.

'Er liggen vaak licht- én zwaargewonde mensen in ons brandwondencentrum', zegt Habing. 'Bij zwaargewonde patiënten is het vaak misgegaan bij vuurverbranding, zoals barbecues, het aansteken van een vuurkorf, maar ook het verbranden van afval.'

Vluchtige stoffen

Volgens Habing ontstaan die ongelukkig vaak wanneer mensen spiritus of benzine gebruiken, zodat er een steekvlam ontstaat. 'Wees dus erg oplettend met vluchtige stoffen', adviseert ze.

'Maar let ook op bij het gebruik van een tuinslang die in de zon ligt te branden en waar misschien nog een restje water in zit', besluit Habing. 'Als kinderen met zo'n hete straal water in aanraking komen, kunnen ze zich lelijk verbranden.'