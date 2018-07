Waarom is de zuidelijke ringweg zo moeilijk te koelen?

Voor de tweede dag op rij is een deel van de zuidelijke ringweg onbegaanbaar door smeltend asfalt. Maar waarom is het zo moeilijk om dit te koelen?

Zo zie je op andere wegen dat met brandslangen geprobeerd wordt om de temperatuur naar beneden te krijgen, vaak met succes.

Stalen plaat

Op de tijdelijke zuidelijke ringweg is dit anders, zo zegt projectleider Bert Kramer. Ondanks verwoede pogingen om de temperatuur naar beneden te krijgen, lukt dat niet voldoende.

Kramer: 'We zijn de hele nacht bezig geweest om te koelen. Vanochtend was de temperatuur ook zo laag, dat we open konden. Maar onder het wegdek zit een stalen plaat. Daardoor is het erg lastig om te koelen.'

Kortom: de constructie van de tijdelijke ringweg maakt het moeilijk om goed te koelen. De temperatuur loopt dan in de loop van de dag op en het asfalt is daar niet tegen bestand. Daarom ligt de weg er vandaag ook opnieuw uit.

Lees ook:

- Deel zuidelijke ringweg opnieuw dicht vanwege smeltend asfalt

- Zuidelijke ringweg is sinds zes uur weer open; nieuwe afsluiting niet uitgesloten