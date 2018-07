Succesvolle dag eindigt in mineur voor uitbaters frietkraam

Van de frietkraam van Patrick en Saskia is na de brand weinig meer over. (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

Het moest voor Saskia en Patrick Gen, eigenaren van frietkraam Frietambt, een mooie vrijdagmiddag worden. En dat leek het ook te worden, totdat er brand in hun snackkar ontstond. De kraam brandde uiteindelijk helemaal uit.

Tijdens de brand staan Saskia en Patrick er verslagen bij aan de Hellingbaan in Winschoten. Het treurige nieuws is voor het tweetal logischerwijs nog te vers om er nog dezelfde middag iets over te vertellen op de radio.

Aan verslaggever Beppie van der Sluis wilden Patrick en Saskia hun verhaal achter de schermen wel doen.

'Foute boel'

'We waren samen met nog drie medewerkers in de frietkraam aan het werk. Het was een drukke bedoening, en er zaten veel klanten op het terras', vertelt Patrick aan Beppie. Tot hij achterin de frietkraam opeens vlammen ziet. 'Ik zag meteen dat het foute boel was en liep met alle andere medewerkers meteen de kraam uit.'

Binnen tien minuten stond de hele frietkraam in brand. Dat enkele opgeslagen gasflessen ontploffen, zorgt ervoor dat de snackkar en het terras volledig in de as worden gelegd. 'Alleen enkele smeulende colablikjes verraden dat dit een frietkraam is geweest. Er is niets meer van over', constateert Beppie.

Hitte als één van de oorzaken

'De oorzaak van deze brand komt mede door de hitte', vertelt één van de brandweerlieden na de brand. 'Omdat het zó warm wordt in zo'n frietkraam, en er veel brandgevaarlijke elementen aanwezig waren, is de kans aanwezig dat zoiets kan gebeuren.'

Dat Patrick in het verleden bij een hoogoven heeft gewerkt en daar trainingen heeft gehad om in noodsituaties adequaat te reageren, hielp goed mee toen hij de vlammen in de frietkraam zag.

'Je kunt ook eerst al je spulletjes verzamelen, maar ik vond dat wij er meteen uit moesten. Daardoor is er gelukkig niemand gewond geraakt', vertelt Patrick tegen Beppie.

