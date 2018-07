Deel dit artikel:











Oeh's en ah's: Groningen geniet van de bloedmaan De bloedmaan (Foto: Dennis Venema)

'Zie jij hem al? Nee, nog niet. Oh toch, daar is ie!' Het was even wachten en zoeken, maar Groningen heeft de bloedmaan vrijdagavond ook goed kunnen zien. Al zat er wel een beetje sluierbewolking voor.

De maan stond vanavond een tijdlang in de schaduw van de aarde en werd daardoor verduisterd. Tegelijk kreeg het door een klein beetje licht van de zon een rode kleur. In Stad en Ommeland genoot men volop van de langste maansverduistering van deze eeuw. De bloedmaan werd nadat het ging schemeren steeds beter zichtbaar. Zoals hieronder, vlak bij het Hitachi Stadion van FC Groningen.

Op veel plekken werd met spanning gewacht tot de maan zich goed liet zien. En dat sommige bloedmaanspotters daarvoor hetzelfde perfecte plekje in gedachten hadden, laat zich dan raden. Maar toen hij er eenmaal was, leverde dat prachtige plaatjes op.

[Tweet:https://twitter.com/gewoonmarik/status/1022961288891314181?s=12]