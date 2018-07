Brandweermannen hebben het warm: 'je moet opletten dat je niet flauwvalt'

Brandweerman Imko Mooij controleerde vrijdagochtend of alles aanwezig is op zijn brandweerwagen, want dat is belangrijk vanwege de hitte. Daarbij moet de koelkast in de brandweerwagen niet vergeten worden.

De Oldambster brandweerman zit overdag op een kantoor in de kazerne, maar als er brand uitbreekt moet hij er toch echt vandoor. 'Het is geen pretje om in deze hitte ook nog in de brandweerpakken te lopen', vertelt Mooij. Hij is vandaag bevelvoerder en heeft nog geen meldingen gehad.

Twee blusvoertuigen

Vanwege het warme weer rukt de brandweer standaard uit met twee blusvoertuigen bij een natuurbrand. Bovendien wordt er nu ook standaard met toeters en bellen gereden.

Goed opletten

Bij zo'n uitruk in het warme weer is het goed opletten voor de bevelvoerder: 'Je moet er voor waken dat je geen warmtestuwing krijgt. Je lichaamstemperatuur loopt dan zo hoog op dat je uiteindelijk flauw valt. We moeten hier met z'n allen rekening mee houden'.

Koelkast

Om dat te voorkomen zit er een koelkast in de brandweerwagen. Daar worden flesjes drinken op een aangename temperatuur gehouden. 'Met deze temperaturen is het belangrijk dat je vocht binnen krijgt. Zeker na een incident is het fijn om verkoeling te krijgen', legt Mooij uit.

Voorlopig is er voor de brandweerman in Winschoten nog geen uitruk geweest en kan hij zijn tijd verslijten op kantoor met een aangename temperatuur gecreëerd door de airco. Maar later die dag moest ook hij de hitte in, voor een frietkraam die in brand stond.

