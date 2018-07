Brandweer: 'Droogte gaat nog wel even duren, dus blijven we alert'

De Groningse brandweer is al vijftig keer vaker uitgerukt voor berm- en natuurbranden dan vorig jaar.

'Dat heeft te maken met de droogte', zegt Kees Odenkirchen van de Veiligheidsregio Groningen. 'En het kan nog wel even duren voordat de natuur is hersteld.'

Anticiperen

De brandweerlieden anticiperen op een aantal manieren op de natuurbranden.

'Op een gegeven moment heb je in de gaten dat het lang gaat duren en de risico's groter worden', zegt Odenkirchen. 'Dan geven wij gevraagd en ongevraagd een aantal adviezen. Gebruik geen open vuur, gooi geen brandende peuken weg.'

'Ook naar gemeenten geven we adviezen. Een aantal gemeenten hebben inmiddels een stookverbod afgekondigd. We doen een beroep op de inwoners en het gezonde boerenverstand, dat mensen goed moeten uitkijken.'

Geen extra manschappen

Op de vraag of er ook extra manschappen paraat staan, zegt Odenkirchen: 'Nee, dat niet. Ook wij zitten natuurlijk in de vakantietijd. Maar we hebben wel een aantal maatregelen genomen, samen met Drenthe en Friesland.'

'Normaal rukken we voor een bermbrand wel uit met haast, maar zonder zwaailichten en sirenes. Dan nemen we wat minder risico's. Maar omdat het nu echt uit de hand kan lopen, rijden we nu wel met de hoogste prioriteit', aldus Odenkirchen.

Twee posten alarmeren

De brandweerman legt uit dat er op dit moment standaard met twee team wordt uitgerukt.

'We willen graag voldoende water achter de hand hebben. In natuurgebieden liggen niet overal brandkranen. Het is dan makkelijker om twee wagens te hebben. Je hebt dan ook meer water ter beschikking.'

Stookverbod in aantal gemeenten

In de gemeente Marum en Grootegast is inmiddels een rook- en stookverbod ingesteld. Zou het niet beter zijn om dat overal in te voeren?

'Misschien wel, maar daar gaan de gemeenten over', reageert Odenkirchen. 'Wij geven alleen een advies en zeggen: kijk goed uit. Een aantal gemeenten hebben dat opgevolgd, anderen vinden het nog niet zo spannend.'

Je hebt echt veel regen nodig, wil de natuur herstellen Kees Odenkirchen - Veiligheidsregio Groningen

Niet rustiger door neerslag

De komende dagen komt er wat neerslag aan, zo vertelde weervrouw Harma Boer. 'Ik denk niet dat dit betekent dat we het rustiger gaan krijgen', zegt Odenkirchen hierover. 'Het is vaak heel lokaal en heel beperkt, of heel veel regen.'

'Als je nu een flinke bui krijgt, loopt het water zo weg. Maar de komende weken blijft nog steeds mooi weer en dus droog. Je hebt echt veel regen nodig, wil de natuur herstellen. Het gaat nog wel even duren, dus blijven we alert', besluit Odenkirchen.

