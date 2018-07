Swim Challenge stevent af op nieuw sponsorrecord

De deelnemers aan de Swim Challenge zijn goed op weg om een recordbedrag aan sponsorgeld in te zamelen voor het UMCG Kanker Researchfonds. Werd er vorig jaar 147.000 euro ingezameld; de deelnemers zitten nu op 100.00 euro.

Neal Haan, voorzitter van de Swim Challenge, laat weten ontzettend trots te zijn op alle deelnemers en vrijwilligers. 'Hoewel het geen doel op zich is om ieder jaar meer geld binnen te halen, is het toch prachtig om te zien dat we weer zo'n ongelooflijk bedrag bijeen gaan zwemmen. En het einde is nog niet eens in zicht', laat hij optimistisch weten.

Estafettevorm

Tijdens de Swim Challenge zwemmen deelnemers in estafettevorm van de haven van Zoutkamp naar het centrum van de stad Groningen. Daarmee overbruggen ze ongeveer vijftig kilometer. In de afgelopen vier edities werd al ruim driehonderdduizend euro bijeen gezwommen.

Het evenement vindt plaats op 25 augustus. Tot dusver ging het opgehaalde bedrag van iedere editie in het jaar daarna omhoog.

Lees ook:

- Robben is opnieuw ambassadeur Groningen Swim Challenge

- 'Het gaat je door merg en been, maar kinderkanker is te bestrijden'

- Groningen Swim Challenge levert dit jaar tienduizenden euro's meer op