Hoeveel warmer is het in een tuin met veel tegels? Wat is heter, een tuin met veel groen of een tuin met tegels? We namen de proef op de som. (Foto: RTV Noord)

Is een tuin vol tegels nou veel heter tijdens de hittegolf dan een tuin met veel groen? Volgens Carla Veldhuis wel. Zij stimuleert mensen om meer groen in hun tuin te zetten. We namen de proef op de som in de Groninger wijk Vinkhuizen.

De thermometer blijft steken op 34 graden in de groene tuin van Sandra Solleveld. In haar achtertuin staan fruitbomen, vlinderplanten en er ligt een grasveldje. Daar dwars doorheen loopt een tegelpad. Boom moest eruit Een graad warmer is het even verderop in de stenen achtertuin van Gerry Martena. Langs de kant staan wat planten, maar verder is het uitsluitend tegel wat de klok slaat. 'Hier stond vroeger een boom', zegt hij, wijzend naar het terras. 'Ik wilde hier alleen wonen als die eruit ging', vertelt hij. Veldhuis is consulent Noord-Nederland van Operatie Steenbreek. Ze vindt dat mensen minder tegels en beton in hun tuinen moeten doen. Dat zou ervoor zorgen dat regenwater beter wegstroomt. Het zou een oplossing zijn om klimaatverandering het hoofd te bieden. Bomen op Grote Markt? Niet alleen voor burgers is er een taak weggelegd, vindt Veldhuis. Ook gemeenten moeten meedenken. Een groene Grote Markt lijkt haar nog wat ondenkbaar. 'Dat is lastig met bekabeling en bij evenementen.' Ze denkt aan 'wadi's': een diep veld dat bij veel regen volloopt. Voor Martena is het klip en klaar waarom hij geen boom in zijn tuin wil: die neemt veel zon weg. Bovendien moet je een tuin met veel groen onderhouden. Hij vindt de tegels heerlijk. Met hem zijn er velen in de buurt die er zo over denken, getuige de tegelrijke tuinen. Huizen in het groen verkopen beter Veldhuis begrijpt niets van tuinen met tegels of beton. 'Ik denk dat niemand in een versteende omgeving wil wonen. Dan word je volgens mij super ongelukkig.' Uit onderzoek zou bijvoorbeeld blijken dat huizen sneller verkopen als ze een groene tuin hebben. Het gemeten verschil van één graad tussen de groene en stenen tuin is natuurlijk minimaal. 'Het is nu gewoon heet', zegt Veldhuis. 'Tegels houden warmte heel er vast. Groen koelt zichzelf.' Als voorbeeld noemt ze een parasol. 'Die houdt het zonlicht tegen, maar daaronder wordt het nog steeds warm. De boom neemt die zonnestralen ook echt op. Groen is qua gevoelstemperatuur koeler.' Lees ook: - Bluelabel: zo goed is jouw huis bestand tegen wateroverlast

