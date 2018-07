Geen nieuw temperatuurrecord in Groningen

Waar elders in het land temperatuurrecords sneuvelen, lijkt dat in Groningen vrijdag niet te gebeuren.

In onze provincie hebben we twee weerstations, in Lauwersoog en Nieuw-Beerta. Ook op het vliegveld van Eelde is een weerstation. Deze wordt vaak gezien als graadmeter voor de stad Groningen.

De website weergegevens.nl houdt voor iedere dag per weerstation bij wat het warmterecord was, aan de hand van gegevens van het KNMI.

Lauwersoog

In Lauwersoog werd afgelopen donderdag een nieuw temperatuurrecord gevestigd. Het werd hier maar liefst 35.7 graden. Vrijdag bleef de thermostaat hangen op 33.8 graden. Het oude record voor dit weerstation is van 2 juli 2015. Toen was het 34.7 graden.

Nieuw Beerta

Het staande temperatuurrecord in Nieuw-Beerta werd gevestigd op 19 augustus 2012. Toen werd het daar 35.6 graden. Dit is een tiende van een graad warmer dan dat het donderdag was;35.5 graden. Vrijdag was het hier 34.2 graden.

Eelde

In Eelde werd ook geen nieuw record gevestigd. Donderdag was het hier 35.6 graden, tegenover 35.1 graden vrijdagmiddag. Het oude record stamt uit 23 augustus 1944. Toen werd het maar liefst 36.3 graden in het dorp.

