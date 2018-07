Worden we sneller boos bij warmte?

Heb je ook zo'n kort lontje in deze hitte? Uit onderzoek blijkt dat we er met zijn allen in deze hitte namelijk helemaal niet gezelliger op worden.

Hitte zorgt voor kort lontje

Je wordt impulsiever als het warmer wordt. Daardoor krijgen we waarschijnlijk een korter lontje. Volgens psychiater Carl Blijd ligt het genuanceerder.



Waarom gaat de ober niet in korte broek?

Het grootste terras in de stad Groningen was vanmiddag dicht vanwege de warmte. Het is ondoenlijk om obers in deze temperaturen te laten werken, vindt de eigenaar. Of terrasliefhebbers daar ook zo over denken?



'Het is heel moeilijk voor de paardjes'

Niet alleen mensen hebben het heet. Ook voor veel dieren is het bijna niet uit te houden. De paarden van een manege in Veendam zijn daarom voorlopig vrij.



Je hoeft niet naar Griekenland, want Schier is genieten

Wie wil er met dit weer nou niet genieten van een verfrissende duik of de verkoelend zeebries. En daar hoef je natuurlijk niet voor naar een Spaans of Grieks eiland want op Schiermonnikoog is het ook genieten.



Goede kijkmogelijkheden voor bloedmaan

De laatste maansverduistering in Groningen was een mislukking. Het was zo bewolkt dat er niets van was te zien. Vanavond zijn de kansen veel beter.



