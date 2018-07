Ring-verkeer mogelijk terug naar oude noordbaan

Mocht het aannemerscombinatie Herepoort dit weekend niet lukken de tijdelijke weg te repareren, dan rijdt het verkeer tussen knooppunt Euvelgunne en het Julianaplein binnenkort mogelijk weer over de oude noordbaan.

Dat zegt Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort, nadat begin deze avond bekend werd dat een deel van de zuidelijke ringweg minimaal het hele weekend gesloten blijft.

'We moeten dan een deel van de oude rijbaan wel eerst opnieuw asfalteren, al gaat onze voorkeur niet niet naar deze optie uit. We gaan nu onderzoeken of we dit weekend de tijdelijke noordbaan voldoende kunnen repareren.'

Tijdelijke baan niet voor niets

Volgens Kramer is het niet zo dat de tijdelijke noordbaan voor niets is gebouwd. 'De problemen van de afgelopen dagen hebben alleen maar te maken met de enorme hitte. Het asfalt is wel vijftig graden. Het wordt als het ware stroop.'

Pas als het asfalt kouder is dan 27 graden wordt het asfalt niet zacht. 'Onder de 27 graden hebben we er dus geen last van, eigenlijk hebben we er nog nooit last van gehad.'

Het mogelijk opnieuw openstellen van de oorspronkelijke weg tussen het knooppunt Euvelgunne en het Julianaplein is een eventuele noodoplossing. 'Maar ik ga er niet vanuit dat het nodig is. Ik hoop dat we na maandagochtend op deze baan door kunnen rijden.'

Korte omzetting

Maar zelfs als het verkeer na woensdag over de 'oude' noordbaan rijdt, is het niet gedaan met de afsluitingen. Uiteindelijk wordt de tijdelijke weg namelijk gewoon weer in gebruik genomen. Als dat gebeurt, dan is er volgens Bert Kramer sprake van een 'korte omzetting'. 'Dan is het verkeer van deze baan af, dat kan waarschijnlijk in een nacht gebeuren.'

Laatste domper?

Of het de laatste domper is voor de nieuwe zuidelijke ringweg? Bert Kramer weet het niet. 'Ik help het hopen. Wij vinden het ook jammer dat dit moet gebeuren. Maar ja, wie heeft dit in de hand?'

Kramer geeft aan dat het asfalt in principe wel voldoet. 'Alleen de voeg die smelt is het probleem. Die ligt er nog maar net in, en dus is het nog niet voldoende uitgehard om deze temperaturen te weerstaan. Eigenlijk is het gewoon overmacht.'

