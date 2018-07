Deel dit artikel:











Weer brand op Schiermonnikoog: nu vlak bij vuurtoren (update) De brand bij het Ruiterpad aan de Bergweg is geblust.

Op Schiermonnikoog is vrijdag weer brand uitgebroken. Deze keer waren er drie brandhaarden, waarvan één bij de vuurtoren. Dit is al de derde keer dat er brand uitbrak op het Waddeneiland in twee dagen tijd.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

De brandweer bestreed de branden met twee tankautospuiten. Ook het ondersteuningspeloton, bestaande uit boeren met water gevulde giertanks, hielp weer mee. Ondersteuning De branden waren vlak bij de vuurtoren en aan de noordzijde van het eiland. Twee gebieden van driehonderd vierkante meter en een gebied van honderd vierkante meter zijn afgebrand. De politie onderzoekt deze branden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Friesland liet weten dat er extra brandweerlieden naar Schiermonnikoog zijn afgereisd om de ploeg op het eiland te ondersteunen. Mocht er een grotere brand ontstaan, dan kan een blushelikopter worden ingezet. De brandweer patrouilleert de hele dag al extra op het eiland. De natuur is erg droog en de kans op branden is daarom erg groot. Vrijdagmiddag ontstond er ook al brand in de buurt van de Berkenplas. Daar ging vijftig vierkante meter ruigte in vlammen op.

