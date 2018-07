Deel dit artikel:











Weer brand op Schiermonnikoog: nu vlakbij vuurtoren De brand is al de derde natuurbrand op Schiermonikoog in twee dagen tijd. (Foto: Leo Douma)

Op Schiermonnikoog is vrijdag weer brand uitgebroken. Deze keer in de buurt van de vuurtoren. Dit is al de derde natuurbrand op het Waddeneiland in twee dagen tijd.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

De brandweer is onderweg met twee tankautospuiten. Ook het ondersteuningspeleton, bestaande uit boeren met water gevulde giertanks, is bij de brand aanwezig. Ondersteuning Het gaat om brand op drie verschillende plekken. Waaronder de Bergweg, het Bospad en het Vuurtorenpad. Inmiddels zijn twee van de drie brandhaarden geblust. Hoe groot de brand nog precies is, is niet duidelijk. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Friesland laat weten dat er extra brandweerlieden naar Schiermonnikoog komen vanaf de wal, om de ploeg daar te ondersteunen. Mocht de brand groter worden dan kan er een blushelikopter worden ingezet. De brandweer patrouilleert de hele dag al extra op het eiland. De natuur is erg droog en de kans op branden is daarom erg groot. Vrijdagmiddag ontstond er ook al brand in de buurt van de Berkenplas.