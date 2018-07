Deel dit artikel:











Tankstation in Stad overvallen; politie zoekt naar verdachte Een tankstation aan de Pleiadelaan in de stad-Groninger wijk Paddepoel is vrijdagavond overvallen. (Foto: 112 Groningen)

In Groningen is vrijdagavond een tankstation aan de Pleiadenlaan in de wijk Paddepoel overvallen. Een medewerker werd met een mes bedreigd, waarna de dader met een onbekend geldbedrag per fiets vluchtte.

Vlak na de overval kwam de politie ter plaatse, die het tankstation afzette voor onderzoek. Ondertussen zoekt de politie ook naar de dief en is er via Burgernet gevraagd om uit te kijken naar de verdachte. Het gaat om een getinte jongen met een rode pet. Na de overval fietste hij in de richting van de Bessemoerstraat. Hij heeft een tas van supermarktketen Jumbo bij zich. De medewerker van het tankstation is niet gewond geraakt.