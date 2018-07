Deel dit artikel:











Schuurbrand in dorpshart Middelstum onder controle (update) Brandweerlieden proberen de vlammen in de schuur te blussen. (Foto: De Vries Media)

Een schuur naast een woning aan de Menthedaweg in het centrum van Middelstum is vrijdagavond afgebrand. Er was sprake van een uitslaande brand, die door de brandweer rond middernacht onder controle kreeg.

Door een ongunstige windrichting bestond de kans dat de vlammen oversloegen op nabijgelegen gebouwen en daardoor schaalde de brandweer al snel op naar zeer grote brand. Er kwamen meerdere brandweereenheden ter plaatse om de vlammen te bestrijden. Omdat er door het blussen van de brand veel rookontwikkeling plaatsvond, adviseerde de brandweer omwonenden om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie - ondanks de warmte - uit te schakelen. Een woordvoerder van de brandweer liet weten dat er geen asbest is vrijgekomen tijdens de brand. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is op dit moment nog onbekend. Foto's: De Vries Media