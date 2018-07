Deel dit artikel:











Brand op terrein Blijhamster groenrecyclingsbedrijf Op het terrein van een groenrecyclingbedrijf in Blijham brak vrijdagnacht brand uit. (Foto: Huisman Media)

Op het terrein van een groenrecyclingsbedrijf aan de Kentersweg in Blijham is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken.

Omdat de brandweer snel ter plaatse was, konden de vlammen meteen bestreden worden. Daardoor ontstond wel de nodige rookontwikkeling. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend