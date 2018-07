Deel dit artikel:











Uitslaande brand in rijtjeswoning Winschoten (Foto: De Vries Media)

Aan de Sleedoornweg in Winschoten is vrijdagnacht rond 4:45 uur brand uitgebroken op het dak van een rijtjeshuis. De brandweer zette meerdere voertuigen in, omdat in eerste instantie werd gedacht dat er nog iemand in het huis was.

Dit bleek niet het geval; iedereen kon op tijd de woning verlaten. De bewoners van twee andere huizen zijn voor de zekerheid geëvacueerd. Er is niemand gewond geraakt. Het is nog onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De politie doet daar onderzoek naar, maar een woordvoerder laat weten dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn voor brandstichting.