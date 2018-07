Weervrouw Harma Boer: Buien gaan ergste hitte verdrijven

Na een aantal hete dagen maken buien vandaag een eind aan de ergste hitte. 'Later vanmorgen komen de eerste buien onze provincie binnen', voorspelt weervrouw Harma Boer.

Dit kunnen pittige buien met onweer zijn. In de middag krijgen we opnieuw buien en daarna is de ergste hitte voorbij. 'Toch wordt het vandaag nog 26 tot 29 graden', zegt Boer.

Het KNMI heeft code geel afgegeven. 'Het is raadzaam om op te letten, vooral als men onderweg is', adviseert het KNMI. Dit weerinstituut waarschuwt ook voor hagel, windstoten en wateroverlast.

