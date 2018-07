Uitslaande brand in boerderij Zijldijk is bijna geblust (update)

De uitslaande brand in een boerderij aan de Kolholsterweg in Zijldijk is bijna geblust.

Eén schuur is volledig verwoest. Het woonhuis en een andere schuur met twee brandstoftanks zijn gespaard gebleven.

Asbest

De brand brak zaterdagmorgen vlak na half elf uit. Mogelijk is bij de brand asbest vrijgekomen. Dat wordt nu onderzocht. Als dat het geval is, levert dat niet heel veel problemen op, omdat de boerderij afgelegen ligt.

Brandjes in graanvelden

Door de boerderijbrand is wel een aantal kleine brandjes in naastgelegen gemaaide graanvelden ontstaan. Daarvoor is een extra schuimblusvoertuig uit de stad Groningen gekomen.

Rook

De brandweer werd even na half elf zaterdagmorgen gealarmeerd. Een hoogwerker en twee dompelpompen moesten zorgen voor voldoende bluswater. De rook was in de wijde omgeving te zien. De brandweer adviseerde mensen die last hebben van de rook, ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen.