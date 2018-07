Nationaal Hitteplan is niet meer geldig: koelere lucht verwacht

Het Nationaal Hitteplan is sinds zaterdagochtend niet meer actief. Koelere lucht passeert zaterdag ons land en dit gaat gepaard met regen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Mogelijk wordt het in het oosten en noordoosten eerst nog 30°C, maar de nachten worden beduidend koeler.

Ozonsmog

Het Nationaal Hitteplan was actief in heel Nederland van maandag 23 juli tot en met zaterdagochtend 28 juli. Het plan treedt in werking als er een periode van aanhoudende hitte verwacht wordt. Aanhoudend warm weer vormt een gezondheidsrisico voor bepaalde groepen mensen. Met name ouderen, mensen in zorghuizen, chronisch zieken en mensen met overgewicht zijn risicogroepen.

Het RIVM trekt ook de waarschuwing voor ozonsmog in.

