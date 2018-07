Column: Tips

Hoe kneiterig en zelfzuchtig wij stervelingen soms ook mogen zijn in materiële zaken, in één ding zijn we altijd royaal: in het geven van tips. Als we de kruisdraging van onze medemens kunnen verlichten met een praktisch adviesje, zullen we dat niet nalaten.

Ook in de afgelopen droge en bloedhete week bedolven we elkaar onder de tips over hoe deze moeilijke periode toch een beetje prettig door te komen. Oppertipgever RIVM trapte maandag af met absolute beginnerstips als: drink genoeg, kleed je luchtig, zoek de schaduw, doe rustig aan, let op opa en geef de hoogbejaarde buurvrouw regelmatig water. Er werd dan wel lacherig gedaan over de noodzaak van deze tips ('we worden behandeld als kleuters'), maar de Griekse wiskundige Euclides werd ook uitgelachen toen hij bewees dat geen enkele zijde van een driehoek langer is dan de twee andere samen: 'Dat ziet zelfs een ezel.' (Zie afbeelding hieronder.) Toch schiep hij het fundament waarop de meetkunde is opgetrokken en zo waren die triviale rijkstips de basis waarop tipgevers van alle rangen en standen konden voortbouwen.

Zelfs een ezel ziet dat twee zijden in een driehoek samen altijd langer zijn dan de derde



Aldus buitelden afgelopen week de tips over elkaar heen. Is het warm op je kamer? 'Hang natte was op', 'Zet bevroren flessen water voor een ventilator', 'Houd ramen en deuren gesloten', 'Ga dan ook de deur uit!', 'Lees een boek over pinguïns'. Kun je niet slapen? 'Ga op een normale tijd naar bed', 'Wacht tot je moe bent', 'Drink eerst een fles wijn leeg', 'Sla gerust een nachtje over', 'Ga dan buiten slapen!', 'Mijn tante Agaath had altijd baat bij kamillethee', 'Ik slaap al jaren op mijn werk', 'Kijk naar een documentaire over ijsberen'. Sta je met pech langs de weg? 'Houd je hoofd koel', 'Drink een flesje water', 'Leg een krant onder je ruitenwissers', 'Bel de wegenwacht', 'Ik draai dan altijd kerstliedjes.'

We hebben blijkbaar een oerdrang om tips te geven. Dat is de innerlijke betweter die weet hoe het moet en hoe het heurt. Of het nou is om af te slanken, aan te komen, mee-eters te verwijderen, een maansverduistering te bewonderen, beter te leven, zaliger te sterven of slakken uit de tuin te houden, we willen anderen graag laten delen in onze ervaring. Niemand houdt het geheim van een goed bloeiende azalea voor zichzelf. Het kost niks en als je tips worden opgevolgd, druk je onverwacht toch nog een klein stempeltje op de geschiedenis. Het is tenslotte een beetje zonde als je je kennis over het mosvrij houden van je gazon meeneemt in je graf.

Zolang zulke tips ons niet door dominante ooms, bedillerige tantes of pedante leraren door de strot worden geduwd, ('als je ooit nog eens een vriendinnetje wil, moet je je tanden vaker poetsen') kunnen we er ook wat mee. Rubrieken in bladen en op het wereldwijde web met vijftien tips voor een beter pensioen of een grotere lul vinden gretig aftrek. Met ons gezonde verstand kunnen we er dan zelf het onze uit halen. We moeten ze vooral niet letterlijk nemen. Dus, ook als we niet zo dom zouden zijn als het RIVM denkt, is het maar goed dat die club niet is vergeten om het Nationale Hitteplan weer in te trekken. Anders stonden we in november in onze luchtige kleren nóg onze belendende bejaarde nat te houden.

Willem van Reijendam