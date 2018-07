'Meneer, uw toetje komt iets later; de kok is uitgerukt voor een brandje'

Natuurbranden teisterden de afgelopen dagen Schiermonnikoog. Het korps op het eiland heeft meerdere keren moeten uitrukken. Het team op het eiland bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Zij zijn daarnaast bijvoorbeeld boer of kok.

Eilandbezoeker Marco Troost zit op het terras van restaurant Duinzicht op Schier als hij te horen krijgt dat hij langer moet wachten op zijn toetje. De kok is uitgerukt voor een brandje. Troost uit zijn respect voor het korps op twitter. Zijn tweet wordt veel gedeeld en geliked.

Begrip

Troost is verbaasd dat zijn tweet zo populair is en vindt het leuk dat de brandweer op Schier op deze manier een hart onder de riem gestoken krijgt. 'Meneer uw toetje duurt iets langer, de kok is uitgerukt voor een brandje', zei de serveerster tegen mij. ' Natuurlijk heb je daar begrip voor', vertelt Troost. Hij vindt het mooi om te zien hoe vrijwilligers zich inzetten voor het goede doel en dat een restaurant snel omschakelt als de kok zijn plicht moet doen.

Troost is zelf brandweerman in Sliedrecht en weet hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor brandweerkorpsen.

Boerenpeloton

Troost is een weekendje weg. Donderdag, tijdens de boottocht naar het eiland, wordt hij al geconfronteerd met de eerste brand. Vrijdag weer. Dan breekt er brand uit in de duinen vlak bij het restaurant waar hij zit.

Op Schiermonnikoog krijgt het korps hulp van het ondersteuningspeloton. Daarin zitten onder andere boeren, die ook uitgerust zijn met een pieper die afgaat als er brand is. Deze boeren zijn getraind om te helpen bij de brand en weten dus wat ze moeten doen.

'Het is goed om te zien dat de boeren hier meehelpen en de brandweer met hun giertanks voorzien van water. In deze natuur kun je met de brandweerwagen moeilijk bij de plekken komen. En het belangrijkste wat je nodig hebt als brandweer, is water', vertelt Troost.

Leuk berichtje

Gilles Harthoorn, eigenaar van restaurant Duinzicht, is blij met de tweet van zijn gast. 'Leuk dat er dan even een berichtje wordt gemaakt. De jongens waarderen dat wel.'

'De kok vroeg gisteren of hij weg kon om te kunnen blussen en natuurlijk is dat vanzelfsprekend. Wij hebben de gasten netjes geïnformeerd en die hadden begrip voor de situatie', zegt Harthoorn. 'We doen het hier met ons allen op het eiland.'

Direct reageren

'Als de pieper gaat, laat je alles los waar je mee bezig bent', vertelt collega-ondernemer Roland Sikkema. Hij is eigenaar van Drink- & Eethuis De Berkenplas en zit bij de vrijwillige brandweer. 'Vrijdagmiddag was het terras hier vol. Ik stond in de keuken en ging direct weg. Het aanwezige personeel vangt dan alles op. En dat doen ze heel goed.'

Schrikken

Sikkema vond het vrijdag spannend toen er dicht bij zijn zaak brand uitbrak. Vijftig vierkante meter brandde af in de omgeving van de Berkenplas. 'Dan schrik je wel even', zegt Sikkema.

Sikkema is nuchter over de waardering die het brandweerteam via sociale media krijgt: 'Het hoort erbij hè? We klaren de klus met ons team'.

