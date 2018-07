Op de fiets langs de schilderijen van De Ploeg

Hou je van fietsen en van kunst? Dan is de Ploeg-fietsroute van het Groninger Museum misschien iets voor jou. De route leidt je langs twaalf plekken die ooit zijn geschilderd door kunstenaars van De Ploeg. Replica's van die schilderijen staan langs de route.

Op deze manier kunnen kunst- en fietsliefhebbers de locaties bewonderen zoals deze door de kunstenaars van De Ploeg honderd jaar geleden zijn vastgelegd. Ook kan zo een vergelijking worden gemakt met het landschap van nu. De replica's zijn gemaakt op weerbestendige panelen die meerdere jaren blijven staan.

Blauwborgje

Het beginpunt van de route is het Groninger Museum. Als je de stad uit fietst, kom je bij het Reitdiep 'Schip met rood zeil' van Jan Altink tegen. Verderop ga je met de fiets onder de noordelijke ringweg door en stuit je op de plek waar vroeger het 'Blauwborgje' stond. Daar kwamen de Ploeg-leden geregeld samen om te schilderen en gesprekken te voeren over kunst.

De fietsroute heeft een lengte van veertig kilometer. Op nog niet alle plekken staan replica's van de schilderijen. Het is de bedoeling dat dit in de toekomst wel het geval is.

De fietsroute is hier gratis te downloaden.