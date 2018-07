Beetje regen lost droogte niet op: 'De situatie wordt met de dag zorgwekkender'

De boeren schieten niet heel veel op met de neerslag die zaterdag valt. Het gaat niet om grote hoeveelheden regen, zo is de verwachting.

Er wordt maar een paar millimeter regen voorspeld in onze provincie. 'De situatie wordt met de dag zorgwekkender', zegt Alma den Hertog van landbouworganisatie LTO Noord.

Mooi regentje

'Een beetje regen frist wel wat op. Het is lekker voor de planten, een beetje vocht op de bladeren, maar het lost niet echt iets op. Eigenlijk hebben we 24 uur een mooi regentje nodig. Niet een grote hoeveelheid in één bats, want dan loopt het gewoon weer van het land af.'

Drama

Den Hertog maakt zich zorgen: 'De verdamping is groot en die harde, hete wind van de afgelopen dagen is een drama. De bieten staan in een soort pauzestand, die kunnen straks nog wat inhalen. Maar als je nu op de fiets langs de velden rijdt, zie je de aardappelen doodgaan. Het pootgoed blijft te klein en de opbrengst is laag. Het wordt echt elke dag spannender.'

