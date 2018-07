Bewusteloze GHB-verslaafde meegenomen door politie

In een stilstaande auto aan de Vennenweg in Tinallinge hebben voorbijgangers vrijdagavond laat een bewusteloze man gevonden. Toen de gealarmeerde hulpdiensten aankwamen, was hij weer bij kennis.

De man was onder invloed van de drug GHB, waar hij aan verslaafd is. Dat is ook de reden dat de politie een speekseltest wilde doen, maar dat weigerde de man. Daarom werd hij opgepakt en meegenomen naar het cellencomplex in Stad.

Het gaat om een 35-jarige man uit de gemeente Winsum. In het cellencomplex is hij door een GGD-arts onderzocht. Nadat hij ontnuchterd was, mocht hij naar huis.

De auto waarin hij werd gevonden, is niet van hem. Die is mogelijk van een kennis, aldus een politiewoordvoerder.