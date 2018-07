Deel dit artikel:











Waar wordt die prachtige pipowagen in Sauwerd voor gebruikt? De pipowagen was een droom voor Miralda Meulman (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Als je er langs rijdt, móet je gewoon even kijken. In Sauwerd staat een prachtige pipowagen in een tuin.

'Veel mensen vragen of ik er een Bed&Breakfast van ga maken, maar hij is gewoon lekker voor mezelf', vertelt Miralda Meulman. 'Als ik als klein kind bij mijn tante kwam, stond daar in de tuin een pipowagen. Het was altijd mijn droom om ook zo'n wagen te hebben. Toen mijn beide ouders overleden, bleef er een beetje geld over en daarvan heb ik deze wagen laten maken', zegt Meulman. De wagen is gebouwd door Arjan Portengen uit Groningen. 'Hij houtsnijwerk is fantastisch', vindt Meulman. 'En hij heeft er ook een bak onder gezet, zoals de Roma dat vroeger hadden.' Maar komt er ook nog een ezel voor de pipowagen? 'Nee hoor', lacht Meulman. 'Dit is een rustplek, geen reisplek.'