Jan Stuursma uit Sappemeer heeft zaterdag de halve marathon Lauwersoog-Ulrum gewonnen.

Hij liep de ruim 21 kilometer in 1 uur, 15 minuten en 58 seconden.

In de finishstraat in Ulrum kon Stuursma zijn feestje vieren. Hij liet op 400 meter zijn enig overgebleven concurrent Erik Akkerman uit Meppel achter zich. Het is de eerste keer dat Stuursma dit evenement wint.