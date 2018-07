Expeditie Grunnen: Wat is het geheim van een platina huwelijk?

Een platina huwelijk, oftewel 70 jaar lang samen in het huwelijksbootje. Het team van Expeditie Grunnen ging even op visite.

'Grote grut!', zegt Jacoba (90) Otter-Scheeringa, wanneer ze haar voordeur opent en Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer ziet staan. 'Wat een gedoe allemaal, alleen omdat we zolang getrouwd zijn. 'De burgemeester is al langs geweest en we hebben ook een telegram en een bloemstuk van de koning gekregen.

'70 jaar is wel lang, dat moet wel echte liefde zijn', constateert Niemeijer. 'Dat moet ook wel!', zegt Jacob Otter (95) 'Niemeijer vraagt zich af wat het geheim is van een platina huwelijk. 'Samen veel mee maken', zegt ze, terwijl haar man instemmend knikt.

