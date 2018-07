Uitslaande brand in bedrijfspand in Finsterwolde is onder controle (update)

In een bedrijfspand aan de Veenweg in Finsterwolde woedde zaterdagmiddag een uitslaande brand. De brandweer kwam met meerdere bluswagens om het vuur te bestrijden en te zorgen voor voldoende water.

Rond vijf uur in de middag meldde de brandweer dat de brand onder controle is. De brand was op het terrein van PKF Post Pallets, een bedrijf dat houten pallets maakt. Het gebouw waar de brand woedde was ongeveer 20 bij 30 meter groot.

Snel opgeschaald

'Het is een plek met veel houtpallets. We zijn gealarmeerd voor rookontwikkeling in een droogkast', zegt woordvoerder Matthijs Noordhoff. Hij vertelt dat werd opgeschaald naar zeer grote brand, omdat de brand uitslaand was en de hoeveelheid pallets om het gebouw heen.

Op de vraag of er gevaar is geweest voor de omgeving door de rookontwikkeling, zegt Noordhoff: 'We hebben mensen wel geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden, als ze last hadden van de rook. Door de snelle inzet van de brandweer, nam de rookontwikkeling gelukkig snel af.'

Derde grote brand in etmaal

Dit is de derde grote brand in Groningen in minder dan een etmaal. Gisteravond woedde er een brand in het dorpshart van Middelstum en vanmiddag in een boerderij in Zijldijk. 'De hitte speelt absoluut een rol, met name bij de ontwikkeling van de branden', zegt Noordhoff hierover.

'Dat gaat gewoon veel sneller. Dat is ook de reden dat we sneller opschalen, zorgen dat we branden snel en goed kunnen bestrijden, met veel materieel. En natuurlijk ook voor het aflossen van onze mensen', besluit Noordhoff.

Er wordt nog nageblust. Het is niet bekend hoe lang dit gaat duren.