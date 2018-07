Deel dit artikel:











Motorrijder gewond na val in Stad (Foto: Patrick Wind / 112Groningen)

Een motorrijder is zaterdagmiddag gewond geraakt in de stad Groningen. Hij is vermoedelijk uit de bocht gevolgen op de N370, vlakbij de Reitdiephaven.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse met onder andere een traumahelikopter, die landde in de wijk Reitdiep. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.