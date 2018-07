Drie branden in één nacht in Hoogezand

Aan de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand heeft zaterdagnacht drie keer brand gewoed. Een busje, een auto en een papiercontainer bij een flat zijn uitgebrand.

Tegen drie uur werd de brandweer opgeroepen voor een busje waar de vlammen uitsloegen. Vrijwel tegelijk vloog ook een papiercontainer tegen een flat in de buurt in brand. Aan het eind van de nacht was het opnieuw raak: dit keer stond een auto bij de flat in brand.

Er is de afgelopen tijd vaker brand geweest in de Ferdinand Bolstraat. Afgelopen donderdagnacht brandde een auto uit en er is meerdere keren brand geweest in de kelder van het flatgebouw.

