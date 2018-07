Drie branden in één nacht in Hoogezand; politie gaat uit van brandstichting (update)

Aan de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand heeft zaterdagnacht drie keer brand gewoed. Een busje, een auto en een papiercontainer bij een flat zijn uitgebrand.

Tegen drie uur werd de brandweer opgeroepen voor een busje waar de vlammen uitsloegen. Vrijwel tegelijk vloog ook een papiercontainer tegen een flat in de buurt in brand. Aan het eind van de nacht was het opnieuw raak: dit keer stond een auto bij de flat in brand.

Brandstichting

Er is de afgelopen tijd vaker brand geweest in de Ferdinand Bolstraat. Afgelopen donderdagnacht brandde een auto uit en er is meerdere keren brand geweest in de kelder van het flatgebouw.

'De afgelopen maanden zijn er ongeveer acht branden geweest. Wij gaan uit van brandstichting en we kunnen ons voorstellen dat omwonenden bezorgd zijn. Wij zijn extra alert en we raden mensen in de buurt aan direct 112 te bellen als ze iets verdachts zien', vertelt politiewoordvoerder Ramona Venema.

Spoedoverleg bewoners

De bewonerscommissie van de Ferdinand Bolstraat heeft maandagavond een spoedoverleg gepland. 'Niemand slaapt meer rustig hier en we willen alleen de dader(s) te pakken hebben', zegt woordvoerder Marcel Steenstra.

