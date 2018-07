Deel dit artikel:











Stroomstoring in Stad is voorbij (update) (Foto: Archief RTV Noord)

De stroomstoring in een deel van de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk in de stad Groningen is voorbij.

De storing ontstond even na half negen. Zo'n 2000 klanten waren getroffen, aldus netbeheerder Enexis. Vlak voor tien uur had iedereen weer stroom. De oorzaak van de storing was een defecte kabel, aldus Enexis. De stroom is omgeleid en nu gaan monteurs de kabel repareren.