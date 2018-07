Rapper Wat Aans wordt bekogeld met steen tijdens optreden

Wat Aans tijdens het optreden in Oosterwijtwerd (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Alle hits komen voorbij tijdens een schuurfeest met het Groningse duo Wat Aans in Oosterwijtwerd. Trilploat, Sjomp, Dik Doun in Toene, Batterij en dan gaat het mis... Iemand uit het publiek gooit een steen en die raakt rapper Rik Baptist, alias Fieze Rik.

Baptist en Teun Heuvel, alias De Beunhaas, hebben net aangekondigd dat hun show erop zit, maar omdat het zo gezellig is kan het publiek nog één keer sjompen op het nummer 'Sjomp'. Bij het instarten van het nummer krijgt Baptist de steen in zijn nek. Hij stapt van het podium met de woorden: 'Dikke vinger voor degene die dit deed; we stoppen ermee.'

'Jongens, dit hoort gewoon niet zo'

Heuvel spreekt vervolgens het publiek toe: 'Wie was deze sjomp? Wie vindt dat degene die er mee gooide nou op moet staan?' Het publiek antwoordt met luid geschreeuw. 'Jongens, dit hoort gewoon niet zo', zegt Heuvel, waarna het nummer Sjomp toch nog wordt ingestart.

Na het optreden laat Baptist weten dat het goed met hem gaat. 'Ik wil hier geen gewoonte van maken. Dit is Grunnen en hier gaat het niet zo als bij die andere rappers.'