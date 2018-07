Schoten gehoord op A7; politie sluit weg af voor onderzoek

Op de A7 bij Boerakker zijn zaterdagavond rond elf uur schoten gehoord. Ook zagen mensen een auto en een motor met hoge snelheid wegrijden richting Groningen. De politie heeft dat stuk van de A7 enige tijd afgezet voor onderzoek.

Agenten hebben niemand aangetroffen. Ook zijn geen sporen van een schietpartij gevonden.

Een half uur later kwam bij de politie de melding binnen dat er een uitgebrande auto op de A28 bij Spier stond. Ook daar heeft de politie onderzoek gedaan, maar het is niet duidelijk of beide zaken met elkaar te maken hebben.