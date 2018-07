Wandelaar bij Nieuw-Beerta ernstig gewond na aanval rottweilers

Een echtpaar uit Tilburg is afgelopen donderdag tijdens een wandeling in Nieuw Beerta aangevallen door twee rottweilers. De man is ernstig gewond geraakt en met een ambulance naar het UMCG gebracht.

De twee waren op wandelvakantie in onze provincie. Achter een hek bij een huis in Nieuw Beerta zaten twee rottweilers. 'Het is niet duidelijk hoe die ontsnapt zijn', zegt politiewoordvoerder Ramona Venema. 'Duidelijk is wel dat ze de twee wandelaars hebben aangevallen.' De man raakte dus ernstig gewond; zijn vrouw kwam er met één beet vanaf.

Een controleur die vervolgens kwam beoordelen wat er met de honden moest gebeuren, is ook door de rottweilers gegrepen, vertelt Venema. 'De eigenaar heeft daarom besloten de honden in te laten slapen en volgens mij is dat dezelfde dag nog gebeurd.'