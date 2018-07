Deel dit artikel:











Reeks branden Hoogezand: 'We leven in zo'n angst op dit moment' Brand in de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand (Foto: Dennis Venema)

'Geestelijk ga je helemaal kapot. Je krijgt geen slaap meer. We leven in zo'n angst op dit moment.' Dat zegt voorzitter Henk Koetje van de bewonersvereniging van de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand.

De laatste tijd hebben daar acht brandjes gewoed. Afgelopen nacht brandden een busje en een auto uit in de straat en was er een containerbrand. De politie gaat uit van brandstichting. Binnen een half uur was het opnieuw raak. Een auto in brand, op een gesloten parkeerplaats. Toen werd ik helemaal woest Henk Koetje - voorzitter bewonersvereniging Moe en kwaad Koetje: 'We sliepen vannacht al heel licht en toen hoorden we een knal. Ik ging mijn bed uit; de brandweer kwam er al aan en ja hoor, een auto in lichterlaaie. Ik ben opgebleven en deed niks anders dan heen en weer lopen van de galerij naar mijn balkon. Moe en kwaad was ik. Uiteindelijk ben ik toch weer gaan liggen, maar binnen een half uur was het opnieuw raak. Een auto in brand, op een gesloten parkeerplaats. Toen werd ik helemaal woest.' Volgens Koetje zijn de bewoners van de Ferdinand Bolstraat heel alert. Maandagavond wordt een bijeenkomst gehouden. 'De politie doet heel veel onderzoek, maar wij willen weten wat er leeft onder de bewoners. Al die mensen horen wel eens wat en misschien kan ons dat helpen', besluit Koetje. Lees ook: - Drie branden in één nacht in Hoogezand; politie gaat uit van brandstichting