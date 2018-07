Expeditie Grunnen wil boer Janko hart onder de riem steken na brand

'Je gunt dit natuurlijk niemand, maar als iemand dit niet had moeten overkomen zijn het Janko en zijn familie wel. Zij staan altijd voor iedereen klaar.'

Omwonenden zijn geschokt door de brand, die zaterdag woedde in een boerderij in Zijldijk. Het gaat om het akkerbouwbedrijf van Janko, die bekend werd als deelnemer van het tv-programma Boer Zoekt Vrouw.

Door de brand zijn drie aaneengeschakelde schuren volledig verwoest. Een losse schuur en een groot deel van het woonhuis zijn gespaard gebleven.

Afgezet

Het busje van het tv-programma Expeditie Grunnen rijdt zondagmorgen het terrein van de boerderij op. Er staan hoge hekken rond het terrein en de hele boerderij is afgezet. 'Ongelofelijk', zegt presentator Ronald Niemeijer als hij het verwoeste gebouw van dichtbij bekijkt. 'Er is haast niks van over.'

Kop d'r veur

'Janko is er niet', zegt Ronald Niemeijer. 'Ik had graag willen weten hoe het nu met hem gaat en ik had hem graag een hart onder de riem willen steken. Janko, veel sterkte. Kop d'r veur.'

