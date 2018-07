Twee meiden (10) redden kind uit water van Zwemkasteel Nienoord

Afgelopen donderdagmorgen is een meisje bijna verdronken in Zwemkasteel Nienoord in Leek. Twee meiden van 10 jaar uit Assen hebben het kindje gered.

'Onze meiden waren binnen aan het zwemmen en mijn man ik lagen buiten', vertelt Jolanda Strikkers-Walvius. 'Opeens kwamen ze met dit verhaal bij ons.'

Kopje onder

Dochter Joya en haar vriendinnetje Elyssa zagen in het zwemkasteel dat een meisje steeds kopje onder ging. Op een gegeven moment verdween ze onder water. De meiden zijn het water ingedoken en hebben het meisje op de kant gezet.

Pluim en zakje snoep

'Mijn dochter heeft het meisje op de rug geklopt en toen begon ze te spugen. Elyssa heeft de badmeester gehaald. Het meisje was te zwak om te lopen', vertelt Strikkers-Walvius. 'De badmeester heeft het meisje opgepakt en naar haar moeder gebracht.' De badmeester heeft de twee meiden een pluim en een zakje snoep gegeven.

Verwerking

'Ze zijn allebei nog steeds erg onder de indruk van wat er gebeurd is', zegt Strikkers-Walvius. 'Ze zien nog steeds die opengesperde oogjes van dat meisje voor zich. Het is heel jammer dat wij als ouders niet even een signaaltje hebben gekregen. Dat had misschien wat geholpen bij de verwerking.'

Heel heftig

Zwemkasteel Nienoord bevestigt het verhaal van Strikkers-Walvius. 'Het was heel heftig', zegt Harmanna Rozema. 'Vooral de moeder van het kleine meisje is natuurlijk vreselijk geschrokken. Waarschijnlijk is ze zich pas later gaan beseffen wat er allemaal gebeurd is.'

'Dit is onze grootste angst', vertelt Rozema. 'Dat er iemand verdrinkt in ons zwembad. Je hoort het zo vaak de laatste tijd. Maar wij zijn wel van mening dat wij het goed hebben afgehandeld. Ook de twee meisjes die het kindje hebben gered, hebben wij de nodige aandacht gegeven.'

Onderscheiding

Strikkers-Walvius overweegt om de meiden aan te melden bij het Carnegiefonds voor een onderscheiding. Dat is een fonds dat onderscheidingen uitreikt aan mensen die met gevaar voor eigen leven voor een ander in de bres is gesprongen. Voor jeugdigen geldt niet dat ze zelf (levens)gevaar moeten hebben gelopen.