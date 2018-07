Expeditie Grunnen bij groot springfestijn op Grote Markt

Rapper Rik Baptist van Wat Aans trad zaterdagavond op in Oosterwijtwerd tijdens een schuurfeest waar hij met een steen werd bekogeld. Het team van Expeditie Grunnen ging bij hem langs.

'Ik was op dat moment zo boos! Ik begrijp niet dat je zoiets kunt doen. Je bent aan het werk en treedt op en dan gebeurt dit', vertelt hij.

En het was één groot springfestijn op de Grote Markt tijdens de Zomerstad dat t/m 12 augustus plaatsvindt in de binnenstad. Overal stonden kleurrijke springkussens.

