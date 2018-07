Zilver voor Groninger roeiers op WK onder 23 jaar

De Groningen dubbeltwee met Melvin Twellaar (Aegir) en Luuk Adema (Gyas) heeft zilver gewonnen bij de wereldkampioenschappen roeien onder 23 jaar in Poznan in Polen. Griekenland won de spannende finale.

Zilver was er ook voor Aegir-roeister Ilse Kolkman in de Nederlandse acht. In de eindsprint verwezen ze de Amerikanen naar de derde plaats. Alleen de Canadezen waren sneller.

Damion Eigenberg (Gyas) met David Kampman werd negende bij de lichte mannen dubbeltwee. Zijn clubgenote Iris Horstenbach (Gyas) met Femke van de Vliet werd eveneens negende in de vrouwen lichte dubbeltwee.