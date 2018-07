FC Groningen doet niet onder voor Werder

Twee weken voordat de competitie begint heeft FC Groningen een goede indruk achtergelaten. In de eerste oefenwedstrijd in het eigen stadion werd het 0-0 tegen Werder Bremen.

Groningen had in de eerste helft niet veel te duchten van de nummer acht van de Duitse Bundesliga. Grote kansen kreeg de ploeg van trainer Danny Buijs niet. Doan was gevaarlijk met een schot van afstand. Van Weert kon niet afronden na een goede aanval via Doan en Warmerdam.

Na rust waren de ploegen in evenwicht. Werder had de grootste kans in de tweede helft. Keeper Sergio Padt voorkwam met een reflex een Duitse treffer.

Aanstaande zaterdag oefent FC Groningen voor de laatste keer in de voorbereiding. Caen is in Haren de tegenstander.