Extra kapwerk langs de ring is 'heel zuur'

De Partij voor de Dieren in de Groningse gemeenteraad maakt zich zorgen over het verwijderen van een extra hectare groen bij de zuidelijke ringweg.

De PvdD noemt de geplande groenverwijdering 'een in een reeks van forse tegenslagen, zowel voor het dierenleven als de omwonenden'.

'Heel zuur'

Fractievoorzitter Gerjan Kelder: 'Het is onvoorstelbaar hoeveel bomen er al gekapt zijn en hoeveel groen er al verdwenen is ten behoeve van de ring zuid. Dat nu nog eens een extra hectare groen moet verdwijnen is heel zuur.'

De PvdD wil van het college van burgemeester en wethouders weten of de kap nog te vermijden is.

