Mollema richt zich na de Tour op etappezeges in de Vuelta

Wielrenner Bauke Mollema kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn Tour de France. Een val in de negende etappe verpestte zijn kansen op een goed klassement, maar hij behaalde in de laatste week wel weer goede resultaten.

'Ik denk dat de voorbereiding heel goed was en dat ik de eerste week op schema lag voor een goed klassement, tot die val in de kasseienrit. Daardoor kon ik in de Alpen niets doen. Gelukkig kon ik in de laatste week wel weer goed rijden en zelfs met de beste klimmers mee in de Pyreneën. Daar ben ik dan wel weer blij mee.'

San Sebastian en Vuelta

Mollema start na enkele profcriteriums komende week nog in de Clásica San Sebastian. Die wielerklassieker won hij twee jaar geleden.

Daarna rijdt hij opnieuw een grote ronde, namelijk de Vuelta in Spanje. Daar zal hij zich voornamelijk focussen op ritzeges. 'Mijn voorbereiding is niet gericht op het rijden van een klassement daar. Ik doe bijvoorbeeld geen hoogtestage en buiten San Sebastian rijd ik ook geen wedstrijden meer. Dan wordt een klassement rijden lastig', vertelt Mollema.

Contractverlenging

De Groninger is overigens dicht bij contractverlening bij zijn ploeg Trek-Segafredo. 'De handtekeningen zijn bijna gezet. Ik voel me op mijn plek bij deze ploeg, super goede sfeer, heel professioneel, goed materiaal en een leuke rennersgroep en begeleiding dus ik zit hier goed op mijn plek.'

Lees ook:

- Mollema vanuit Parijs door naar Boxmeer

- Mollema over 'idiote' protestactie: 'Triest dat ze de Tour daarvoor aangrijpen'

- Aanvalslustige Mollema vierde in eerste Pyreneeënrit