Zuidelijke ringweg maandagochtend weer open voor verkeer (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

De zuidelijke ringweg gaat maandagochtend vanaf 06.00 uur weer open in beide richtingen. De weg is dit weekend afgesloten tussen Euvelgunne en het Julianaplein, in de richting van Drachten.

Donderdag was het asfalt van de tijdelijke weg gesmolten door de hitte. Dit gebeurde ter hoogte van het Oude Winschoterdiep. Deze voeg is de overgang tussen het asfalt van de noordbaan van de zuidelijke ringweg en de nieuwe tijdelijke baan. De weg was donderdagnacht hersteld, maar bleek vrijdag opnieuw niet bestand tegen de hoge temperaturen. Daarop werd besloten om de weg voor het hele weekend af te zetten. Aannemer Combinatie Herepoort heeft dit weekend de bezweken voeg verwijderd en nieuw asfalt aangebracht. Vanavond worden markeringen aangebracht op het wegdek. Het asfalt kan in de nacht van zondag op maandag afkoelen, waarna het verkeer vanaf 06.00 uur weer over de weg kan rijden. De aannemer houdt in de gaten of deze oplossing afdoende is. Lees ook: - Ring-verkeer mogelijk terug naar oude noordbaan

